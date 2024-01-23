كأس أفريقيا.. الجزائر يتأخر أمام موريتانيا وأنجولا تتقدم على بوركينا فاسو بالشوط الأول

تقدم منتخب موريتانيا بهدف للاشئ، على حساب نظيره الجزائر، بالشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

جاء هدف موريتانيا في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب محمد ديلاهي.

وضمن مباريات نفس المجموعة، حسم المنتخب الأنجولي نتيجة الشوط الأول أمام بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، عن طريق اللاعب مابولولو في الدققيقة 36 من زمن الشوط.

ويتصدر قبل مباريات اليوم منتخب أنجولا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، ومنتخب الجزائر في المركز الثالث لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ومنتخب موريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط.