تعليم جنوب سيناء يحصد المركز الثاني فى المسابقة الرياضية على مستوى الجمهورية

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، توجيه التربية الرياضية بقيادة وليد جمال الدين جعفر موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، لفوز تعليم جنوب سيناء بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية في المسابقة الرياضية "اللياقة البدنية"، بحصول الطالب مازن محمد صبيح فرحان، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية بمدرسة الشهيد محمد ناجى الثانوية العسكرية التابعة لادارة طور سيناء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الرياضة المدرسية تلعب دورا بارزا وفعالًا في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، وأن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة الطلاب، هو دورها في صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية تقوم على اكتساب المعارف والمهارات والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

كما أكد أن تعليم جنوب سيناء أصبح ينافس بقوة على الصدارة فى كافة الانشطة والمجالات وذلك في إطار رعاية ودعم السيد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الطلاب، مؤكدًا مواصلة كل الدعم لأنشطة أبنائنا وبناتنا الطلاب لاستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم.

من جانبه قدم سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، ووليد جمال الدين جعفر موجه عام التربية الرياضية، الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه المستمر للأنشطة وتوجيه التربية الرياضية، مشيرًا لجهده وتوجيهاته بالمشاركة في كافة الفاعليات والمسابقات والأنشطة التي تعمل على تنمية مواهب الطلاب، واستثمار طاقاتهم، وبناء شخصياتهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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