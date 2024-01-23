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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالوراق.. صور

رئيس جهاز التفتيش
رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالجيزة
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شنت إدارة الاشغالات، اليوم الثلاثاء، بحي الوراق وبالتنسيق مع الإدارات المعنية، حملة اشغالات مكبرة علي الأسواق والمحلات والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك لإزالة الاشغالات والتعديات من حرم الطريق، وذلك لوجود حد أمن لعبور المشاه والسيارات وانضباط الشارع.

جاء ذلك بالتنسيق مع جهاز التفتيش والمتابعة برئاسة المهندس أيمن عتريس رئيس الجهاز وأعضاء جهاز التفتيش، وبحضور اللواء أحمد محمد السكري رئيس حي الوراق بتواجد، وجميع إدارات الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز التفتيش والمتابعة ونواب رئيس الحي. 

شملت الحملة عدد من الشوارع منها:"شارع  المعهد الديني والعروبة والسنترال وترعة السواحل، أسفرت عن مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بهدف توفير بيئة آمنة للمشاة والسيارات، وتحقيق الانضباط بالشارع.

 

 

 

 


 

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