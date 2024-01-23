إخلاء سبيل مسن متهم بالتحرش بفتاة في قصر النيل

أخلت نيابة قصر النيل الجزئية، سبيل مسن متهم بالتحرش بطالبة بمنطقة وسط البلد، علي ذمة القضية.

وأنكر المتهم تحرشه بالفتاة في أقواله أمام النيابة، وقرر إنه لامسها دون قصد منه، وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والاستماع الي أقوال شهود العيان.

واستعمت النيابة إلى أقوال المجنى عليها تبين أنها "طالبة" 17 سنة، وقالت إنه أثناء سيرها مع شقيقتها بشارع طلعت حرب، فوجئت بالمتهم أثناء سيره ورائها؛ تحرش بها من خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فدفعته في صدره، ثم قامت بالاستعانة بالأهالي.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ملابساتها.

بدأت الواقعة بورد اخطار إلى الخدمات المعينة بميدان التحرير التابع لدائرة قسم شرطة قصر النيل، مفاده حدوث مشادة كلامية بين رجل خمسيني وفتاة بشارع طلعت حرب التابع لدائرة قسم شرطة قصر النيل، وذلك لقيامه بالتحرش بها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحضارهم إلى ديوان القسم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.