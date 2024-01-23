نائب محافظ القاهرة تبحث تقنين أوضاع منطقة الفواخير

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال اجتماعها مع أعضاء اللجنة المشكلة طبقًا لقرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن أعمال تطوير منطقة الفواخير، وتقنين أوضاع العاملين بها يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بصناعة الفخار لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر وفى إطار دعم وتشجيع الدولة لأصحاب الحرف اليدوية كأحد أساسيات التعبير عن الهوية الوطنية.

وأوضحت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقرية التي تضم ١٥٢ فاخورة على مساحة ١٣ فدانا، خاصة أن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التى عمل بها المصريون القدماء. وأشارت جيهان عبدالمنعم إلى أن أعمال التطوير التى جرت بالقرية شملت إستكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الانارة والنظافة وغيرها حيث استفسرت عن مستجدات رفع كفاءة الأفران الكبيرة والصغير إلى جانب دراسة موقف ملفات تقنين الاوضاع تمهيدا لتوقيع عدد من العقود و تسليمها لاصحابها خاصة وأن قرية الفواخير تضم عدد من الحرفيين المبدعين الواجب الحفاظ عليهم، ونقل حرفتهم للأجيال القادمة .

حصر اللقاء العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير، واللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمه وممثلي إدارات الأملاك والشئون القانونية والمالية وبحوث الإسكان والأملاك بالمحافظة وحي مصر القديمة.