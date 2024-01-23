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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة والذكرى الثالثة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتابع: سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وأن يحقق الشعب المصري العظيم كل آماله في التقدم والازدهار والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

أعضاء المجلس الأعلي التنمية والاستقرار التقدم والإزدهار الرئيس عبد الفتاح السيسي