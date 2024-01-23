رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة والذكرى الثالثة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتابع: سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وأن يحقق الشعب المصري العظيم كل آماله في التقدم والازدهار والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.