كأس أمم أفريقيا.. تشكيل موريتانيا أمام المنتخب الجزائري

أعلن الجهاز الفني لمنتخب موريتانيا، التشكيل الرسمي لمواجهة الجزائر، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في كوت ديفوار .

ضم التشكيل كلا من :بابكر نياص، خديم دياو، عمر غاساما، الأمين با، محسن بده، إدريسا تيام، سليمان آن، دلاهي يالي، أبوبكر كويتا، ابراهيما كيتا، سيدي عمر.

يشار إلى أن المجموعة الرابعة يتصدرها منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، ومنتخب الجزائر في المركز الثالث لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ومنتخب موريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط .