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الأربعاء 24 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. السنغال تتأهل لدور الــ16 بالعلامة الكاملة بعد الفوز على غينيا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تأهل منتخب السنغال إلى دور ال١٦ من بطولة أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة بعد الفوز على  غينيا الديمقراطية، بهدفين دون رد، في المبارا ة التي تقام حاليا بكوت ديفوار،  ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات بأمم أفريقيا . 

سجل هدفي السنغال عبدولاي سيك في الدقيقة ٦١، اليمان نداي في الدقيقة ٩٠.
جاءت المباراة متوسطة الأداء وفشل كلا الفريقين الشوط الاول في هز شباك  الخصم ، خاصة وأن منتخب السنغال لم يخوض اللقاء بأداء قوي بعد ان ضمن التأهل.

في الشوط الثاني بضغط عال على غينيا  استطاع السنغال تسجيل الهدف الاول  عن طريق  عبداللاي سيك في الدقيقة ٦١ ، وبعدها فرض السنغال سيطرته على مجريات الأمور قبل ان يضيف الهدف الثاني.

بهذه النتيجة تأهل منتخب السنغال وغينيا الديمقراطية إلى دور ال١٦ ،بعدما رفع رصيده إلى ٩نقاط وظل غينيا عند ٤ نقاط ليتأهل كأفضل ثالث 

السنغال غينيا