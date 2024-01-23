كأس أمم أفريقيا.. بونجاح يقود هجوم الجزائر أمام موريتانيا

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، تشكيل المنتخب لمواجهة موريتانيا، في اللقاء المقرر له العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار .

ضم التشكيل كل من : مانديرا، عطال،توغاي، آيت نوري، زروقي، ماندي، عوار، بوداوي، أوناس، عمورة، بغداد بونجاح .

يأتي في صدراة المجموعة الرابعة منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، ومنتخب الجزائر في المركز الثالث لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ومنتخب موريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط .