الخميس.. "سينما ذوي الهمم" في مركز الإبداع الفني

ينظم مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء الخميس المقبل، الموافق 25 يناير الجاري، ثاني أمسيات البرنامج السينمائي "خميس السينما".

تتناول الأمسية عرض مجموعة من الأفلام التي تناقش كيفية تناول موضوعات ذوي الهمم في الفيلم السينمائي منها: "زي كل مرة" إخراج يوسف حسن يوسف، وفيلم "سوبر داون" إخراج أسامة شعبان، وهو فيلم وثائقي يناقش فكرة دمج أصحاب متلازمة داون في المجتمع، حيث ينظر إليهم المجتمع على أنهم متخلفين عقليًا وليس أصحاب قدرات مميزة، حصل الفيلم على العديد من الجوائز.

كما يعرض البرنامج الفيلم القصير "خارج الاطار" فكرة وإخراج روان إبراهيم، والذي تتناول أحداثه الاختلافات الموجودة عند كل ذوي الاعاقه، وأن الإعاقه ليست عائق بل سر وتحدي اجتازه كل شخص بقوة عزيمة آمالهم.

"خميس السينما" تعده وتدير الندوة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، المشرفة على النشاط السينمائي بالصندوق.