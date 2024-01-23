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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أمم أفريقيا.. أنجولا يصل ملعب شارليز كونان لخوض موقعة بوركينا فاسو

أنجولا
أنجولا
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وصل منتخب أنجولا منذ قليل، إلي ملعب شارليز كونان باني، لخوض موقعة بوركينا فاسو، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء .

يلتقي المنتخب الأنجولي مع منتخب بوركينا فاسو ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار . 

يذكر أن المجموعة  الرابعة يتصدرها منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، ومنتخب الجزائر في المركز الثالث لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ومنتخب موريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط .

منتخب أنجولا بوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا أيمن مصطفى