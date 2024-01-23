كأس أمم أفريقيا.. أنجولا يصل ملعب شارليز كونان لخوض موقعة بوركينا فاسو

وصل منتخب أنجولا منذ قليل، إلي ملعب شارليز كونان باني، لخوض موقعة بوركينا فاسو، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء .

يلتقي المنتخب الأنجولي مع منتخب بوركينا فاسو ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار .

يذكر أن المجموعة الرابعة يتصدرها منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، ومنتخب الجزائر في المركز الثالث لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ومنتخب موريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط .