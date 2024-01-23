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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أمم أفريقيا.. موريتانيا بالأبيض أمام الجزائر في الجولة الختامية

غرف ملابس منتخب موريتانيا
غرف ملابس منتخب موريتانيا قبل قليل
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يرتدي المنتخب الموريتاني، القميص الأبيض في مواجهة الجزائر المقرر لها العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

غرف ملابس منتخب موريتانيا قبل قليل

يلعب المنتخب الموريتاني مع المنتخب الجزائري ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار .

تضم المجموعة الرابعة منتخبات قوية، حيث يتواجد المنتخب الجزائري، وأنجولا، ومنتخب بوركينا فاسو، وموريتانيا .

يتصدر المجموعة منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، ومنتخب الجزائر في المركز الثالث لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ومنتخب موريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط .

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