زكي عبد السلام مبارك.. شخصية متعددة المواهب في الأدب والصحافة

في مثل هذا اليوم 23 يناير 1952، توفي الأديب والشاعر والصحفي والأكاديمي المصري زكي عبد السلام مبارك.

حصل على ثلاث درجات دكتوراه متتالية، مما أكسبه لقب "الدكتور زكي مبارك"، درّس بالجامعة المصرية لعدة سنوات وعمل مفتشاً عاماً للغة العربية.

ولد مبارك في 5 أغسطس 1892 بقرية سنتريس بمحافظة المنوفية، والتحق بالأزهر عام 1908 وحصل على الدبلوم عام 1916، وحصل على ليسانس الآداب من الجامعة المصرية عام 1921، والدكتوراه في الآداب من نفس الجامعة عام 1924، ودبلوم الدراسات المتقدمة في الأدب من مدرسة الآداب. اللغات الشرقية في باريس عام 1931، والدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون عام 1937.

على الرغم من حصوله على ثلاث شهادات دكتوراه وتأليف أكثر من أربعين كتابا، كافح مبارك للعثور على عمل مستقر، فعمل في أدوار مختلفة منها التدريس بالجامعة المصرية، والعمل بالجامعة الأمريكية، والعمل كمفتش للمدارس الأجنبية في مصر.

كما أمضى سنوات عديدة في العمل الصحفي، حيث كتب ما يقرب من ألف مقال لصحف مثل البلاغ، وفي عام 1937 انتدب للعمل في إدارة المدرسة الثانوية في العراق.

وعلى الرغم من حصوله على التقدير هناك، إلا أنه ما زال يشعر بالظلم في مصر، وتوفي مبارك وأصيب بإصابة في الرأس يوم 22 يناير 1952 بشارع عماد الدين، وتم نقله إلى المستشفى حيث ظل فاقداً للوعي حتى وفاته .