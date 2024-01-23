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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد بالتأهل لكأس العالم ونصف نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بخالص التهاني القلبية إلى الاتحاد المصري لكرة اليد وأبطال منتخبنا الوطني؛ بعد التأهل إلى كأس العالم ونصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، واكتساح أنجولا 37-25.

وأشاد الوزير بالأداء القوي والرجولي من أبطال اليد خلال مباريات البطولة أمم أفريقيا لليد، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. والتي تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

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