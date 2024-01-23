باستخدام التلسكوبات.. متحف الطفل يقدم أمسية فلكية غدًا

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، أمسية علمية فلكية يوم غدٍ الأربعاء، بالتعاون مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضى.

تقدم الأمسية رصد سطح القمر بفوهاته والكواكب الظاهرة في السماء باستخدام التلسكوبات.

ويبدأ الرصد نحو السادسة مساءً، ويشرف عليه من داخل حديقة متحف الطفل الدكتور محمد الصادق مدير مرصد القطامية الفلكى.

تشمل الأمسية أيضًا جولات فى مبنى متحف الطفل وعروض القبة السماوية المتنقلة التي تعتبر تجربة ترفيهية تعليمية مختلفة تنقل المشاهد إلى زمان ومكان مختلفين من خلال شاشة عرض كبيرة على شكل نصف كرة تغطي المشاهد بالكامل.