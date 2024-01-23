"الأورنروا": مقتل 6 نازحين فلسطينيين جراء هجوم إسرائيلي على أحد الملاجئ في غزة

أفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، بأن ستة نازحين فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي على أحد الملاجئ الذي تديره الأمم المتحدة في منطقة خان يونس، وذلك خلال العمليات العسكرية التي جرت في جنوب قطاع غزة.

وأشار لازاريني في تغريدته على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إلى حالة الذعر التي يعيشها الموظفون والمرضى والنازحون داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس نتيجة استمرار القتال العنيف.

وناشد المسؤول الأممي "جميع الأطراف" بالالتزام بالقانون الدولي واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار وحماية المدنيين، فضلًا عن المرافق الطبية والعاملين فيها.