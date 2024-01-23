صندوق النقد يجري مناقشات مع بوروندي حول الإصلاحات الاقتصادية

أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، مناقشات مع السلطات في بوروندي لإجراء المراجعة الأولى بموجب ترتيب تسهيل ائتماني موسع.

وقال صندوق النقد الدولي - في بيان - إن المناقشات مع الجانب البوروندي ركزت على الأداء والسياسات التي تدعم المراجعة الأولى لترتيب 38 شهرًا، وشملت المناقشات التطورات الأخيرة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات، وأداء البرامج، والتوقعات وخطط السياسات على المدى القريب.

ورصد صندوق النقد انتعاش النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة العام الماضي كما توقع تسارع النمو إلى 4.3 في المائة العام الجاري، مدعومًا بالإنتاج الزراعي القوي والاستثمار الإنتاجي والإصلاحات الجارية.

وجاءت مستويات التضخم مرتفعة في عام 2023، حيث قدر متوسط التضخم بنحو 27 في المائة، وبدأت في الانحسار منذ الربع الأخير من العام، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم إلى حوالي 22 في المائة في العام الجاري.