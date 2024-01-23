ads
الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صندوق النقد يجري مناقشات مع بوروندي حول الإصلاحات الاقتصادية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، مناقشات مع السلطات في بوروندي لإجراء المراجعة الأولى بموجب ترتيب تسهيل ائتماني موسع.

وقال صندوق النقد الدولي - في بيان - إن المناقشات مع الجانب البوروندي ركزت على الأداء والسياسات التي تدعم المراجعة الأولى لترتيب 38 شهرًا، وشملت المناقشات التطورات الأخيرة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات، وأداء البرامج، والتوقعات وخطط السياسات على المدى القريب.

ورصد صندوق النقد انتعاش النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة العام الماضي كما توقع تسارع النمو إلى 4.3 في المائة العام الجاري، مدعومًا بالإنتاج الزراعي القوي والاستثمار الإنتاجي والإصلاحات الجارية.

وجاءت مستويات التضخم مرتفعة في عام 2023، حيث قدر متوسط التضخم بنحو 27 في المائة، وبدأت في الانحسار منذ الربع الأخير من العام، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم إلى حوالي 22 في المائة في العام الجاري.

صندوق النقد الدولي بوروندي