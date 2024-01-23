الأردن يطلق تحذيرًا من خطر توسع النزاع في فلسطين

أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، تحذيرًا من تصاعد واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في تصريحاته اليوم الثلاثاء، أكد الصفدي أن خطر توسع النزاع يتزايد مع كل يوم يمر ويستمر فيه العنف والدمار الذي تسببت فيه إسرائيل في غزة.

أجرى الصفدي محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في نيويورك، تناولت الجهود المبذولة لوقف الحرب الجارية في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وخلال لقاء جمعهما على هامش أعمال اجتماع مجلس الأمن في نيويورك حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، على أهمية توفير الدعم للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد الصفدي وسبولجاريك على ضرورة التصدي لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أراضيهم أو خارجها، وأكدوا على أهمية حماية المنشآت الحيوية، خاصة المستشفيات، وتمكينها من أداء دورها الإنساني، مع التأكيد على احترام قوانين القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق التنسيق العربي المشترك، عقد الصفدي اجتماعًا مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري، أحمد عطاف، حيث أكدا على ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتصدي لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوزيران على الحاجة إلى تحرك دولي فوري لوقف التصعيد الحالي وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة.

ووجه وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التهنئة للوزير الجزائري لتولي بلاده عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، معبرًا عن دعم المملكة الأردنية ووقوفها إلى جانب الجزائر في جهودها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا والمصالح العربية، وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية.