وزير الصحة يتفقد مركز علاج الأورام بدمنهور ويشيد بالتجهيزات الطبية.. صور

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، اليوم الثلاثاء، مركز علاج الأورام بدمنهور التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الوزير استمع لشرح تفصيلي للوصف الوظيفي للمركز الذي يقدم الخدمة الطبية المتخصصة لما يقرب من ٦.٩ مليون نسمة من سكان محافظة البحيرة و يقوم المركز بتغطية محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ، حيث يقدم المركز خدمات فحص وعلاج الأورام والعلاج الكيماوي والإشعاعي، فضلا عن خدمات المعامل والجراحات، كما أن المركز مزود بأجهزة إشعاع ومنظار الشعب الهوائية وجهاز منظار بالموجات فوق الصوتية، كذلك يقدم خدمات المبادرات الرئاسية.

وتابع أن الوزير تفقد غرف المسح الذري وأشاد بالتجهيزات الطبية وكفاءة الأجهزة ، كما تفقد الغرفة المخصصة للجهاز "المعجل الخطي المخصص للعلاج الإشعاعي" حيث أنه من الأجهزة المزودة بالتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وتفقد أيضا غرف علاج الأطفال وحرص على الاستماع إلى أولياء أمور الأطفال ليطمئن على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشادت والدة أحد الأطفال الذي يتلقى العلاج داخل المركز، بوجود هذا المركز بالمحافظة لانها كانت تضطر للسفر إلى القاهرة حتى يحصل ابنها على جلسات الكيماوي، كما أثنى والد الطفل الأردني محمود بالخدمة الطبية المقدمة بالمركز، حيث يعاني من ورم في الغدد الليمفاوية ويجري فحصه وعلاجه داخل مركز أورام دمنهور.



يرافق الوزير في جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي ، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور هاني جميعة ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، والدكتور محمد فوزي، مدير الرقابة والمتابعة بالوزارة.

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