الأمم المتحدة: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في قطاع غزة

قال مدير الإعلام في مقر الأمم المتحدة في فيينا مارتن نيسركي، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة الدولية تعمل جاهدة لإنهاء الصراع في قطاع غزة ووقف الهجمات، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للإعلاميين والصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة للتعرف على برامج العمل للمنظمة والوكالات الدولية التابعة لها، ومنظمات المجتمع المدني خلال العام الحالي.

وأوضح نيسركي أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بصدد إجراء زيارة إلى فيينا لإجراء محادثات هامة حول إنهاء الصراع في غزة وتقديم الدعم بشكل كامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشدد نيسركي على أن الأمم المتحدة تلتزم بالعمل من أجل تسوية الصراعات بوسائل سلمية وتحقيق الاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.