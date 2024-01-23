كوثر بن هنية تصنع التاريخ بترشيحات الأوسكار

دخلت المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التاريخ خلال ترشيحات جوائز الأوسكار الـ96، والمقرر إعلان جوائزها في 10 مارس المقبل.

وترشحت بن هنية لجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي، والتي أعلن عنها قبل قليل، عن فيلم “بنات ألفة” من بطولة هند صبري.

لتصبح بن هنية أول مخرجة عربية تترشح لجائزة الأوسكار، بعد أن نالت هذا الشرف عام 2021، بفيلم “الرجل الذي باع ظهره”، والذي ترشح في فئة أفضل فيلم أجنبي.

ومن بين المخرجات العربيات الأخريات اللاتي حصلن على ترشيحات لجوائز الأوسكار، المخرجة الفلسطينية فرح النابلسي، التي تم ترشيح فيلمها "الهدية" عام 2021 في فئة أفضل فيلم قصير، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي رشحت لجائزة أفضل فيلم أجنبي عام 2019 عن فيلمها “كفر ناحوم”.

شهد فيلم “بنات ألفة” عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي العام الماضي. وتدور أحداثه حول امرأة عصامية تُدعى ألفة تتولى رعاية 4 بنات، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب حينما تختفي ابنتيها في ظروف غامضة، فتقرر المنتجة السينمائية كوثر بن هنية مساعدتها من خلال تجربة فنية فريدة من نوعها.