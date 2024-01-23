ads
الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن في نيجيريا لبحث العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الأمريكية،
وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلتقي وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، برئيس نيجيريا بولا تينوبو ووزير الخارجية يوسف توجار وممثلين عن المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء وغدًا؛ لمناقشة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ونيجيريا.

وأوضح بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الأطراف الثلاثة سيبحثون الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة قادة الولايات المتحدة-أفريقيا، بما في ذلك في مجالات المناخ والأمن الغذائي والأمن الصحي.

وسيؤكد بلينكن أيضًا على الشراكة الاقتصادية وكيف تستثمر الولايات المتحدة في البنية التحتية في أفريقيا لتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص العمل في الداخل وفي القارة، ومساعدة أفريقيا على المنافسة في السوق العالمية.

وسيعمل الوزير على تعزيز الشراكات الأمنية القائمة على القيم المشتركة مثل احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، وتعزيز الديمقراطية، وتوسيع نطاق سيادة القانون.

نيجيريا أنتوني بلينكن بولا تينوبو