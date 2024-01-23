بلينكن في نيجيريا لبحث العلاقات الثنائية

يلتقي وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، برئيس نيجيريا بولا تينوبو ووزير الخارجية يوسف توجار وممثلين عن المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء وغدًا؛ لمناقشة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ونيجيريا.

وأوضح بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الأطراف الثلاثة سيبحثون الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة قادة الولايات المتحدة-أفريقيا، بما في ذلك في مجالات المناخ والأمن الغذائي والأمن الصحي.

وسيؤكد بلينكن أيضًا على الشراكة الاقتصادية وكيف تستثمر الولايات المتحدة في البنية التحتية في أفريقيا لتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص العمل في الداخل وفي القارة، ومساعدة أفريقيا على المنافسة في السوق العالمية.

وسيعمل الوزير على تعزيز الشراكات الأمنية القائمة على القيم المشتركة مثل احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، وتعزيز الديمقراطية، وتوسيع نطاق سيادة القانون.