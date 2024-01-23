كاميرون: بريطانيا مستمرة في خفض قدرات الحوثيين على تنفيذ هجماتهم

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الأخيرة التي نفذها التحالف ضد ميليشيات الحوثي في اليمن تعكس دعم بريطانيا الكامل للتحركات العسكرية، مشيرًا إلى أن هذا العمل الحازم يؤكد التزام المملكة المتحدة بأقوالها وتحذيراتها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "تلجراف" البريطانية، أكد الوزير أن دور بريطانيا في الهجمات الجديدة ضد مواقع الحوثيين يهدف إلى إرسال رسالة واضحة للمتمردين الذين يتلقون دعمًا من إيران.

وشدد كاميرون على أن أكثر من 12 هجومًا قد وقع على السفن في البحر الأحمر منذ تحرك بريطانيا قبل عشرة أيام، معتبرًا هذه الهجمات غير قانونية وغير مقبولة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، على استمرار بريطانيا في خفض قدرات الحوثيين على تنفيذ هجماتهم، معبرًا عن إصرار بلاده على نقل رسالة قوية تؤكد دعمها بالأفعال لأقوالها وتحذيراتها.

وأوضح كاميرون أن الهجمات الأخيرة تهدف إلى تقديم رسالة واضحة للمتمردين المدعومين من إيران، معلنًا استمرار خفض قدراتهم في تنفيذ الهجمات.

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين بريطانيا والحوثيين، بعد جولة ثانية من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية داخل اليمن. وفي تهديد للرد، أعلن الحوثيون استعدادهم للانتقام، محذرين من أن أي عدوان سيواجه برد فعل حازم.