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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عميد الطب البيطري الأسبق: هذه الأجزاء في الدواجن قد تؤذي الإنسان

الدكتور مصطفى بسطامي
الدكتور مصطفى بسطامي
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قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، إن البيض واللبن قد يحتويان على بقايا الأدوية التي تُعطى للدواجن والحيوانات، ولكن بنسب أقل من اللحوم، مشيرًا إلى أن الطفل إذا تناول اللحوم التي تحتوي على بقايا الأدوية، فهذا قد يؤدي إلى مقاومته للأمراض. 

وشدد "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، على ضرورة توعية المربين بخطورة بيع الدواجن التي تحتوي على بقايا أدوية، ووقف المضادات الحيوية قبل البيع بـ5 أيام، لأن هذا قد يضر الإنسان خاصة الأطفال.

وأوضح أن أكثر جزئين قد يؤذيا الإنسان في الدواجن خاصة الأطفال، هما جلد الدواجن والكبدة عند احتوائهما على بقايا أدوية، فباقيا الأدوية في اللحوم لا تُذكر.
 

الدكتور مصطفى بسطامي البيض واللبن اللحوم