محافظ الإسكندرية يتلقى تقريرًا عن أبرز أعمال إدارة خدمة المواطنين

تلقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تقريرا عن أبرز أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنين وأهم مستجدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التي تحظى بمتابعة دورية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مبادرة "صوتك مسموع" على مستوى المحافظة خلال عام 2023، في إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة وجود آلية مستمرة للتواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم، والاستجابة السريعة لحلها.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين برئاسة داليا المالكي في رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك بعد إرسال كل من وزارة التنمية المحلية (مبادرة صوتك مسموع)، وإدارة منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خطابات شكر لمحافظة الإسكندرية لارتفاع معدلات إنجاز الشكاوى للمواطنين خلال السنوات الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة خلال عام 2023 قد تلقت 27010 ألف شكوى وذلك بنسبة إنجاز 98.53 % ليصل إجمالي الشكاوى التي تم التعامل معها منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء منذ عام 2017 حتى عام 2023 إلى أكثر من 107438 ألف شكوى، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 99٪.

وفيما يخص مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية فقد تم التعامل مع 2690شكوى بنسبة إنجاز 81٪

وأضاف الشريف أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وتوفر أحدث التقنيات التكنولوجية لتلقي الشكاوى وتحسين أداء العمل، وتسهيل الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولًا إلى رضاء المواطنين.