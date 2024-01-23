إلياس بوصعب: الحل الوحيد لغزة ولبنان هو وقف إطلاق النار

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، اليوم الثلاثاء، أن الحل الوحيد لمواجهة الحرب في قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان يكمن في مواصلة الجهود الدبلوماسية.

وأشار بوصعب إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مع التركيز على بناء مرحلة مستقبلية تضمن الاستقرار الأمني والسياسي.

تم تأكيد هذا الموقف خلال استقبال بوصعب لسفير بريطانيا في لبنان، هاميش كاول، والمستشار السياسي كافن تانش، في مكتبه في مجلس النواب.

تناول اللقاء مجمل الأوضاع الداخلية في لبنان وتطرق إلى التطورات الأخيرة نتيجة للحرب في غزة والهجمات المتكررة من قبل إسرائيل على لبنان.