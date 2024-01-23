الإسكندرية تستقبل نوة الغطاس وسط سقوط أمطار غزيرة

تشهد مدينة الإسكندرية أجواء باردة مع حلول نوة الغطاس والتي تأتي برياح غربية ممطرة، وتستمر لمدة 3 أيام، مع وجود تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة وانخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 16 درجة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أحدث صور للأقمار الصناعية والتي تؤكد على تكاثر للسحب الممطرة في سماء الإسكندرية، وطقس مائل للبرودة، وأجواء شديدة البرودة ليلا على أغلب أحياء المحافظة.

كما تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على بعض المناطق المتفرقة على سواحل الإسكندرية المختلفة، وهناك نشاط رياح يزيد من الإحساس بالبرودة وخصوصًا في ساعات الليل.

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع على استعداد الشركة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار أثناء الأمطار المتفاوتة الشدة في جميع المناطق الحيوية والتي تتجمع بها المياه، وأكد علي استمرار تمركز 186 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وإستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.