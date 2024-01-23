تعليم الجيزة تتفقد إدارتي الحوامدية والبدرشين

بدأ اليوم أشرف سلومة وكيل الوزارة، زيارته بتفقد لجان مدرستى مجمع النور للتعليم الأساسي، وأم خنان الإعدادية بنين التابعتين لإدارة الحوامدية التعليمية، وكان في استقباله محمد قطب مدير عام الإدارة.

كما واصل جولته وتابع لجان مدرسة أحمد عرابي الابتدائية التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، وكان في استقباله خالد البحيري مدير عام الإدارة.

وقد أدى اليوم أبناؤنا طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم فى مادتي العلوم والتربية الفنية.

وحضر الامتحان فى مادتى العلوم والتربية الفنية 197360 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98 %.

وكذلك أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم فى مواد اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وخلال متابعته اطمأن سيادته على سير العملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وشدد سيادته على منع دخول الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين أو أي من العاملين داخل اللجان حتى ولو كان مغلقًا.

كما تأكد من وضوح ورقة الأسئلة ومستوى الامتحان في ظل مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، واطمأن من أبنائه الطلاب على مستوى أسئلة الامتحان ووضوحها.

كما تم إيقاف اثنين من الملاحظين بإدارة بولاق الدكرور ولك لإخلالهما بأعمال الامتحانات.

هذا وقد تم ضبط حالتى غش لطالبتين بنفس الإدارة من خلال استخدام الهاتف المحمول، وتم تحويل الحالتين للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية.