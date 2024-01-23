جلسة استماع بين مسئولي الإسماعيلي وفيفا لحل أزمة القيد

يسابق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الزمن لحل الأزمة التي يعاني منها الدراويش ورفع إيقاف القيد عن النادي، وعودة الاستقرار داخل قلعة الدراويش.

وعقد مسئولو الإسماعيلى جلسه استماع عبر فيديو كونفرنس، اليوم، الثلاثاء مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة الوضع في قضيه البوليفي كارميلو لاعب الإسماعيلي السابق.

وفتح مسئولو الإسماعيلى، خطوط اتصال مع بعض وكلاء أعمال لاعبي الفريق المحترفين السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم والتوصل الي اتفاق لتسوية مستحقاتهم بالتراضي لحل أزمة القيد في النادي.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى في التوصل إلى هذا الحل لاختصار الوقت وتسوية الأزمات مع اللاعبين بدلا من أن يمتد الخلاف لوقت طويل وسنوات في التقاضي لفض النزاع الدائر فى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى لإنهاء كافة الأزمات وإسدال الستار على كافة القضايا مع المحترفين السابقين لفرض أجواء الاستقرار داخل النادي الذي دفع ثمننا باهظا في السنوات الأخيرة بسبب قضايا ومستحقات اللاعبين الأجانب.