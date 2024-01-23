جامعة الزقازيق تطلق برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط

أعلنت جامعة الزقازيق عن فتح باب التقدم لبرناج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط Interreg NEXT MED ، والممول من الاتحاد الأوروبي ، EU ، حيث يدعم التعاون عبر الوطني من خلال تمويل مشاريع مشتركة تهدف إلى جعل منطقة المتوسط أكثر مرونة في مواجهة التحديات المشتركة

برنامج التعاون الاقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT المشار إليه فيما يلي باسم "NEXT MED" هو الجيل الثالث من واحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط.

بناءاً على تجربة ونتائج برنامجي ENPI (2007-2013) و ENI (2014-2020) للتعاون عبر الحدود، سيواصل برنامج NEXT MED تعزيز التعاون الأورومتوسطي للفترة 2021-2027 في إطار سياسة التماسك للاتحاد الأوروبي وأداتها "Interreg" المحددة التي تدعم التعاون الإقليمي الأوروبي عبر المناطق والبلدان. يتم تنفيذ NEXT MED في إطار المحور B "التعاون عبر الوطني" للبعد الخارجي ل Interreg، مما يسمح بالتعاون عبر مناطق عبر وطنية أكبر أو حول أحواض البحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في الجوار الجنوبي.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، التكيف مع تغير المناخ، والتحول إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، إلخ.

وتغطي منطقة التعاون، التي تضم أكثر من 200 مليون نسمة، 15 بلدا: 13 منها شاركت بالفعل في الدورات السابقة من البرنامج - قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا ولبنان والأردن ومالطا وفلسطين والبرتغال وإسبانيا وتونس - وعضوين جديدين، هما الجزائر وتركيا.

يبلغ المبلغ الإجمالي لمساهمة الاتحاد الأوروبي في البرنامج 253 مليون يورو، بما في ذلك 230 مليون يورو لتمويل المشاريع و23 مليون يورو للمساعدة الفنية- المخصصة للإدارة والتنفيذ.