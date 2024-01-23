والدة الشهيد عقيد أحمد حسين بالدقهلية تكشف لـ«البوابة نيوز» عن أسعد لحظات حياتها.. أبناؤنا ضحوا من أجل الوطن.. واستقرار مصر بمثابة رجوع حقهم

في عيد الشرطة الـ72، حرصت "البوابة نيوز" على لقاء أسرة أحد شهداء الشرطة من أبناء الدقهلية، إنه العقيد أحمد حسين، الذى يعد نموذجًا للبطولة والفداء، كما أن والده اللواء حسين سيد أحمد استشهد أيضًا أثناء عمله عام ١٩٨٨ عندما كان مأمورًا لمركز شرطة المنصورة؛ حيث أصيب بنزيف فى المخ خلال تواجده داخل مكتبه.

المهندسة "سلوى فهيم" والدة الشهيد عقيد أحمد حسين قالت في بداية حديثها ل"البوابة": في البداية أوجه التهنئة للشعب المصري بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، والذى نحتفل بهم في ذكرى تضحياتهم في معركة الإسماعيلية من أجل الوطن الغالي، وعبر السنين الماضية يضحى أبناؤنا بأرواحهم من أجل الوطن ومن أجل مستقبل من مصر واستقرارها والحفاظ عليها من الإرهاب.

وتابعت: "ابنى الشهيد أحمد حسين ربنا يرحمه كان بطلًا وزملاؤه وكل من تعامل معاه يشهد على ذلك، واستشهد في رمضان وهو يأدي واجبه، ورغم مرور 7 سنوات على استشهاده، إلا أنه ما زال حي وسطنا لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأولاده هما الذكرى الحلوة اللي سابها لينا بيفكروني بيه كل وقت وكل لحظة ربنا يقدرني وأربيهم ويعوضني فيهم خير".

وأضافت: "أنا مش عايزة غير حق ابنى، واللي زيه وهو أنى أشوف مصر في أمان واستقرار، ودا معناه أن مفيش إرهاب ويتم القضاء على الإرهابين اللي قتلوا ابنى وغيره، والحمد لله بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الحكم خلى مصر في أمان واستقرار، وكمان الرئيس لا ينسى الشهداء وأسرهم، ويحتفل بينا في المناسبات وكان ليه الفضل أنه يكرمني من 6 سنين في احتفالات عيد الشرطة وده من أسعد لحظات حياتي ووسام على صدري وصدر أبناء الشهيد وأرملة الشهيد .

واضاف آدم ابن الشهيد: "عاوز أكمل رسالة بابا وأبقى ضابط شرطة، أنا بابا بطل كفاية، والدى شهيد مش بس أنا بفتخر بيه لا كل اللى بيحبوا مصر بيفتخروا بيه".

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