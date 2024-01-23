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الأربعاء 24 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المؤبد لـ8 متهمين والمشدد 15 سنة لـ4 آخرين بخلية المطرية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المؤبد لـ8 متهمين والمشدد 15 سنة لـ 4 آحرين والسجن 5 سنوات لمتهم والسجن 3 سنوات لمتهم وذلك بقضيه خلية المطرية

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.


القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية والمقيده برقم 4100 لسنه 2022 كل شرق القاهرة والمقيدة برقم 648 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيده برقم 348 لسنه 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلامياً بـ " خلية المطرية الإرهابية "، وذلك لجلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر المقبل للقرار السابق مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.

المؤبد ل ٨ متهمين بخليه المطريه