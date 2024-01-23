ads
الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع الولايات المتحدة لإيصال مساعدات جديدة لغزة

ريشي سوناك
ريشي سوناك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على إيصال مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة.

وأضاف "سوناك" في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية" أن المملكة المتحدة لن تتردد في توجيه ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، موضحًا: "بلادنا ستحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها، وستستخدم كل الوسائل لوقف تمويل الحوثيين في اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأردف، أن وزير الخارجية البريطاني يزور الشرق الأوسط خلال أيام، لبحث أزمة البحر الأحمر.

رئيس الوزراء البريطاني الولايات المتحدة الأمريكية ريشي سوناك مساعدات إنسانية قطاع غزة