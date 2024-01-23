سفير مصر ببولندا يلتقي برئيس شركة أرومد للمستلزمات الطبية

التقى السفير حاتم تاج الدين سفير مصر ببولندا برئيس مجلس إدارة شركة OROMED العاملة في مجال إنتاج المستلزمات والأجهزةالطبية، حيث تناول اللقاء مناقشة خطط الشركة في السوق المصري خلال الفترة القادمة وفرص التعاون الممكنة مع غرفة صناعة الأدويةومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري المصري للصناعات الطبية جاء ذلك وفقبيان السفارة مساء اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر التقي السفير حاتم تاج الدين بـ Jacek Chodorowicz، المدير الجديد لإدارة إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجيةالبولندية، في أول الأسبوع الجاري حيث تناول اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وخطط تطويرها خلال الفترة القادمة.

وأسفر اللقاء عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقد أعرب السيد Chodorowicz عن تطلعهللبناء على الطفرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة خاصة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية بمايصب في المصلحة المشتركة للدولتين.