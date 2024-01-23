الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 مصابين في حادث بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة مسن واصابة 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الفيوم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثة المتوفى و استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسؤالهم حول الواقعة

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق الفيوم بدائرة القسم؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث مصرع مسن وإصابة 3 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.