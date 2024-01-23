بالفيديو.. نزوح آخر أهالي غزة هربًا من العملية البرية بجنوب القطاع

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لنزوح الآلاف من الفلسطينيين من شمال قطاع غزة مرة أخرى من مدينة خان يونس بسبب توسع العملية البرية والعدوان الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة.

ويظهر الفيديو توجه النازحين باتجاه مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية وكان بعضهم يقود سيارات ودراجات محملة بالأمتعة، بينما كان آخرون يسيرون دون أي ممتلكات.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الفرقة 98 استكملت عملية تطويق خان يونس وقضت بالتعاون مع سلاح الجو على عشرات من المخربين على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، موضحًا أن عمق مقاتلو فرقة الكوماندوز الهجوم إلى قلب المنطقة التي تستخدم مركز ثقل محوري للواء خان يونس التابع لمنظمة حماس.