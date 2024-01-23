مدرب الزمالك يخفف الحمل البدني على اللاعبين قبل مواجهة أم صلال القطري

خاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لمواجهة أم صلال القطري وديا غدا الأربعاء.

وفضل معتمد جمال مدرب الزمالك تخفيف الحمل البدني على اللاعبين وذلك تجنبا لتعرضهم للإرهاق والإصابات .

ويخوض الزمالك مباراته الودية الثانية بالإمارات غدا الأربعاء أمام فريق أم صلال القطري في بطولة الوحدة الإماراتي الودية .

كان الزمالك قد خسر مباراته الأولى أمام فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة 3-1، على أن يخوض 4 مباريات خلال تواجده بالإمارات.

يقود فريق الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي للفريق الأبيض خلال أيام قليلة .