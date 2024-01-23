أسرة الشهيد «محمد الصل»: آخر كلماته «أنا هروح الجنة بطيارة».. شاهد

"أنا هروح الجنة بطيارة وهموت شهيد".. تلك كانت كلمات الشهيد محمد أحمد عبد السلام، المجند بقطاع الأمن المركزي قبل أيام من استشهاده، أثناء الاحتفال بأعياد الشرطة عام 2019، إثر إصابته في مطاردة أمنية مع بعض الخارجين عن القانون.

وفي الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، انتقلت "البوابة نيوز" إلى قرية النمسا التابعة لمدينة إسنا أقصى جنوب محافظة الأقصر، حيث التقت أسرة الشهيد مجند محمد أحمد عبد السلام، والشهير بـ"محمد أحمد الصل"، والذي استشهد متأثراً بإصابته إثر انقلاب سيارة شرطة كان يستقلها داخل نفق التسعين بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، أثناء مشاركته بخدمة مرور القول الأمني بالطريق الدائري، لمطاردة سيارة مبلغ بسرقتها يستقلها عدد من تجار المخدرات، قبل أن يتم ضبطها.