الخميس.. مجلس كنائس الشرق الأوسط ينظم ندوة بعنوان "السكن اللّائق والكرامة الإنسانيّة"

ينظم مجلس كنائس الشرق الأوسط، ندوته الشّهريّة بعنوان "السكن اللّائق والكرامة الإنسانيّة"، وذلك بعد غدا الخميس الموافق 25 يناير 2024، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت، يمكن متابعة الندوة عن طريق تطبيق "زووم"، https://shorturl.at/dhjmH، أوالبث المباشر من علي صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتضمن برنامج اللقاء مداخلتين بكلمة افتتاحيّة لمنسّقها د. شوقي عطية، يليها كلمة الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

تحمل المداخلة الأولى عنوان "السياسة الإسكانيّة في لبنان: قصور الإجراءات والتدابير في مواجهة الهشاشات السكنيّة"، مع د. شربل ليشع، أستاذ مساعد في معهد العلوم الإجتماعيّة - الجامعة اللّبنانيّة.

أمّا المداخلة الثّانية فتتمحور حول "تجربة مصر نحو توفير بديل العشوائيّات"، مع الدكتورة ايمان نصري داود، أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع في كليّة الآداب - جامعة حلوان في مصر، ونائب شعبة السكّان.

تأتي هذه الندوة الّتي تنتهي بمناقشة وخلاصة، في إطار سلسلة الندوات الشّهريّة الّتي كان مجلس كنائس الشرق الأوسط قد أطلقها، وضمن "مشروع الكرامة الإنسانيّة" - "الحوار والتماسك الإجتماعيّ - إعادة تأهيل رأس المال الإجتماعيّ"، الّذي يعمل المجلس على تنفيذه تباعًا.