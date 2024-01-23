معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة أم صلال

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبو ظبي استعداداً للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

وتحدث المدير الفني على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء الغد، والظهور بمستوى أفضل بعد الخسارة في لقاء الوحدة الإماراتي الودي الذي أقيم يوم السبت الماضي.

وشرح معتمد جمال العديد من الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم استعدادا للقاء الفريق القطري، ومنح اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري مساء غد الأربعاء على استاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.