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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام المندوه ينضم لبعثة الزمالك في الإمارات

حسام المندوه
حسام المندوه
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انضم الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، إلى بعثة فريق الكرة الأول لكرة القدم المتواجدة في الإمارات، بعد وصوله عصر اليوم، على نفقته الخاصة من أجل مؤازرة الفريق في مباراة أم صلال القطري المقبلة في دورة الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري مساء غد الأربعاء على استاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

حسام المندوه نادي الزمالك الزمالك