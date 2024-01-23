غدا.. قطع المياه "16 ساعة" عن قرى سنور في بني سويف شرق النيل بسبب أعمال صيانة المحطة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية سنور، لمدة 16 ساعة اعتبارًا من الساعة 4 عصر غد الأربعاء 24 يناير وحتى الساعة 8 صباح الخميس 25 يناير 2024، بسبب أعمال صيانة بمحطة مياه سنور شرق النيل مركز بني سويف.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة، لوجود أعمال صيانة بمحطة مياه سنور، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

كما نوهت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.