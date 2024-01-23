اتحاد الكرة يكشف حجم إصابة محمد الشناوي

كشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، تفاصيل إصابة محمد الشناوي، حارس مرى الفراعنة، والتي تعرض لها خلال مواجهة الرأس الأخضر أمس الإثنين، في ختام دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

وأثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، بخلع فى الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار بيان اتحاد الكرة، أنه تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب .

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد التعادل في ثلاث مباريات بنتيجة 2-، وحسم منتخب كاب فاردي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.