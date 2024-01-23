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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير في الشؤون الروسية: مصر مفتاح موسكو على العالم العربي والأفريقي

السيسي وبوتين
السيسي وبوتين
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قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، إن العلاقات الروسية المصرية قديمة تاريخيا سواء في زمن الاتحاد السوفيتي أو الآن، فهي قائمة على علاقات صداقة وثقة والمحبة بين الطرفين ولا يوجد فيها أي خلل أو شائبة.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في روسيا وفي جميع المنتديات والمؤتمرات فهناك ترحيب بوجود مصر في هذه المنتديات كدولة عربية وإفريقية كبيرة وهي مفتاح لروسيا على العالم العربي والإسلامي والأفريقي، موضحا أن الطاقة هي أهم شيء في الحياة وكذلك تطوير الصناعة فيما بعد وسيكون لهذه المشاريع أثر بالغ.

وتابع أنه كما أن مصر أصبحت عضوا في مجموعة بريكس، وسيكون له أثر بالغ على تطوير وتفعيل عمل هذه المجموعة في المستقبل، مشيرا إلى أن جميع المراقبين والمحللين ينظرون بكثير من التفاؤل والأمل لهذه المشاريع أن تتطور وتكثر في المستقبل.

الروسية إفريقية الشؤون الروسية العلاقات الروسية المصرية القاهرة الاخبارية