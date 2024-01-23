هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 16.3 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.963 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.65%، ليغلق عند مستوى 27,587 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.42%، ليغلق عند مستوى 9,217.21 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.67%، ليغلق عند مستوى 11,746.18 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 5,281.53 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.9% ليغلق عند 33,678.73 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 6,497.4 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 569.9 مليون جنيه، 108.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 678.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 6.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.3 مليار سهم، من خلال 179ألف صفقة منفذة