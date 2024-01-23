غرفة الصناعة الغذائية تتعاون مع ميناء أكتوبر الجاف لخدمة الصناعة

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ندوة تعريفية بالتعاون مع ميناء أكتوبر الجافة "ODP"، عن أول ميناء جاف في مصر من تنفيذ التحالف بين شركتي السويدي إليكتريك ودي بي شينكر بالتعاون مع الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

وجاء ذلك بحضور أمل سمير، نائب المدير التنفيذي لشئون الاتصال بالغرفة، ومحمود نصر مدير جمرك الميناء، والمهندس حسام شاكر رئيس فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهبة قنديل مدير سلامة الغذاء بالميناء، وأحمد الشكيري مدير المبيعات للميناء وفاطمة عويضه رئيس قسم الاتصالات التسويقية بالسويدي إليكتريك و ميناء أكتوبر الجاف.

وقالت أمل سمير، نائب المدير التنفيذي لشئون الاتصال بالغرفة: “إن الندوة تأتي في إطار جهود الغرفة لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، عبر تقديم العديد من الندوات التعريفية للمشروعات التي يتم تقديمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المجالات وكذلك برامج التدريب والدعم الفني للمصانع وشركات الأعضاء”، مشيرة إلى أن هذه الندوة تم تنظيمها لتوعية الأعضاء بكيفية الاستفادة من الميناء الجاف.

وأكدت أن الغرفة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي ميناء اكتوبر الجاف لتنظيم زيارة ميدانية وبحث فرص ومجالات التعاون لخدمة مجتمع المصنعين.

وقال محمود نصر مدير جمرك ميناء اكتوبر الجاف: “نشكر غرفة الصناعات الغذائية في دعم منظومة المواني الجافة في مصر والتي تعد احد المشروعات اللوجستية الجديدة التي تخدم الصناعة المصرية والمستوردين والمصدرين”.



وأضاف نصر، أن ميناء اكتوبر الجاف اول ميناء يتم انشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية لتخفيف الأعباء التي يتحملها المستوردين وتيسير للإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي لاستيعاب البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية لحين إتمام الإجراءات الخاصة بها وتجنباً لتحمل هذه الرسائل قيمة الأرضيات والغرامات بالعملة الأجنبية حال بقائها بالمواني البحرية لحين الإفراج عنها.

وأشار أحمد الشكيري مدير المبيعات بالميناء، إلي تقديم الميناء كل انواع الإجراءات الجمركية، كما يتميز بالطاقة الاستيعابية تصل إلي 450 الف حاوية مكافئة في العام، ويشمل ساحة كشف بقوة استيعابية عاليه كما يحتوي على ثلاث ممرات للدخول والخروج، بالإضافة إلي 5 مسارات سكة حديد حيث ان الميناء مربوط بجميع المواني البحرية عن طريق سكك حديد مصر.

وأكد حسام شاكر رئيس فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، أن ميناء اكتوبر الجاف من باكورة الموانئ الجافه لخدمة المستوردين والمصدرين حيث يضم كل الجهات الرقابية عن الصادرات والواردات، وكذلك المعامل، ويتواجد به 95% من جهات الفحص بالميناء ومن اهمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ولفت شاكر أنه تم عمل فرع للهيئة بالميناء لتقديم كافة الخدمات، ومن أهمها النموذج الاحصائي للشحنات المصدرة حيث يضم إدارة لكل من الصادرات والوارد كما بصدد إصدار شهادات المنشأ وتواجد لجنة جمركية واخرى دائمة للتصدير، كما تم استلام 9 معامل لخدمة الوارد والصادر الغذائي وايضا الصناعي.