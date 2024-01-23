تميم والرئيس الصومالي يشهدان تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية الجوية القطرية

حضر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلاب الزعيم محمد بن عبد الله العطية بالأكاديمية الجوية القطرية في الدوحة، بصحبة أمير قطر تميم بن حمد.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الحفل شهد تخرج مسؤولون من القوات الجوية الصومالية إلى جانب مسؤولين قطريين وأردنيين.

وتقدم قائد طابور الخريجين وطلب من أمير قطر تفقد طابور الخريجين البالغ عددهم 112 خريجا من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصومال الفيدرالية.

وبدأ العرض الجوي بعدة طائرات تدريب تابعة لأكاديمية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، منها طائرات PC-21، وطائرات سوبر موشكاك التدريبية، ومروحيات H-125. وشاركت القوات الجوية الأميرية في العرض الجوي بطائرات إف 15 ورافال وتايفون، إلى جانب طائرات النقل سي 17 وسي 130، ومروحيات أباتشي وإن إتش 90 أغوستا.

ووصل الرئيس الصومالي إلى الدوحة أمس الاثنين قادما من مصر، وبحث مع أمير قطر، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.