جامعة حلوان الأهلية تعلن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

وأوضح البيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية، أن آخر موعد للتقديم على موقع ادرس في مصر يوم ٣١ يناير ٢٠٢٤، من خلال هذا الرابط https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وأفاد الدكتور قنديل بأنه خلال هذا العام الدراسي طرحت جامعة حلوان الأهلية 17 برنامج من خلال 8 كليات وهم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عدد من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل، الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى:التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا، كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، كلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة.

بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان

وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج:العلاج الطبيعي.

وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.