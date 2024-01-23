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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان الأهلية تعلن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .
وأوضح البيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية، أن آخر موعد للتقديم على موقع ادرس في مصر يوم ٣١ يناير ٢٠٢٤، من خلال هذا الرابط https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وأفاد الدكتور قنديل بأنه خلال هذا العام الدراسي طرحت جامعة حلوان الأهلية 17 برنامج من خلال 8 كليات وهم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عدد من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل، الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى:التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا، كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، كلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة.
بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان

وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج:العلاج الطبيعي.
وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.

الاقتصاد الرقمي الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل العلوم الصحية التطبيقية الوسائط المتعددة