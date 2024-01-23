رئيس الوزراء يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

وبهذه المناسبة التاريخية، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود، مؤكدًا أنها ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.