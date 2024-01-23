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الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة عشرة لثورة يناير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير.
وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي يقوم بها سيادته وتشهدها الدولة المصرية بمختلف ربوعها في جميع المجالات؛ وذلك من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها، كما توجه بالدعاء أن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار.

رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي